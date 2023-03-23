В Париже протесты перерастают в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Звуки взрывов раздались во французской столице. Протестующие против пенсионной реформы начали поджигать петарды на площади Бастилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протесты перерастают в беспорядки.

Самые активные митингующие жгут мусорные баки и шеринг-велосипеды. Также на бульваре Сен-Мартен начались погромы.

"Обстановка накаляется с каждой секундой. В Париже на улицах несколько сотен тысяч человек. Они даже не могут сдвинуться с места", - передает издание.

Напомним, 16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. С тех пор протесты только набирают обороты. Стычки между демонстрантами и полицией произошли и сегодня. Полиция вновь применила слезоточивый газ.