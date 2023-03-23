В Париже протесты перерастают в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

Звуки взрывов раздались во французской столице. Протестующие против пенсионной реформы начали поджигать петарды на площади Бастилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протесты перерастают в беспорядки.

Самые активные митингующие жгут мусорные баки и шеринг-велосипеды. Также на бульваре Сен-Мартен начались погромы.

"Обстановка накаляется с каждой секундой. В Париже на улицах несколько сотен тысяч человек. Они даже не могут сдвинуться с места", - передает издание.

Напомним, 16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. С тех пор протесты только набирают обороты. Стычки между демонстрантами и полицией произошли и сегодня. Полиция вновь применила слезоточивый газ.