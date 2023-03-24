https://news.day.az/world/1549162.html США настроены на организацию нового телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина
США настроены на организацию нового телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина
Соединенные Штаты ведут работу над организацией нового телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, однако конкретики по данному вопросу пока нет.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути в Канаду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Аудиотрансляция брифинга шла на сайте Белого дома.
"Это то, что мы собираемся сделать, мы работаем над этим", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос и добавила, что пока американским властям "нечего подтвердить или анонсировать" по этой теме.
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