США настроены на организацию нового телефонного разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина

Соединенные Штаты ведут работу над организацией нового телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, однако конкретики по данному вопросу пока нет.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути в Канаду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аудиотрансляция брифинга шла на сайте Белого дома.

"Это то, что мы собираемся сделать, мы работаем над этим", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос и добавила, что пока американским властям "нечего подтвердить или анонсировать" по этой теме.