https://news.day.az/world/1549179.html Протестующие французы подожгли здание мэрии в Бордо - ВИДЕО
Протестующие французы подожгли здание мэрии в Бордо - ВИДЕО
Протесты во Франции против пенсионной реформы набирают обороты. Мирные демонстрации все чаще принимают форму массовых беспорядков.
Так, в городе Бордо митингующие решили устроить крупный поджог. Из-за их действий огонь охватил здание местной мэрии. Кадры с места события появились в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на место выехали пожарные и стражи порядка. Сейчас они разыскивают виновных, чтобы задержать их за поджог административного здания.
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