Протестующие французы подожгли здание мэрии в Бордо

Протесты во Франции против пенсионной реформы набирают обороты. Мирные демонстрации все чаще принимают форму массовых беспорядков.

Так, в городе Бордо митингующие решили устроить крупный поджог. Из-за их действий огонь охватил здание местной мэрии. Кадры с места события появились в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на место выехали пожарные и стражи порядка. Сейчас они разыскивают виновных, чтобы задержать их за поджог административного здания.