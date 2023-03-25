В Анкаре осудили нападение на Коран и турецкий флаг в Дании

Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем подлое нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное вчера (24 марта) днем в Дании. Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот отвратительный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти, был разрешен под именем свободы выражения мнений, - отмечается в заявлении. - Этот акт, совершенный в месяц Рамадан, еще раз ясно продемонстрировал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе все более тревожного уровня и что из прошлого не было извлечено никаких уроков. Датские власти были проинформированы о том, что мы самым решительным образом осуждаем и протестуем против этого акта".

В турецком МИД также призвали власти Дании "принять необходимые меры в отношении лиц, совершивших это преступление на почве ненависти, и принять конкретные меры для предотвращения подобных провокаций".