Во Франции несколько десятков демонстрантов пострадали в ходе беспорядков

Несколько десятков участников демонстрации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции, проходящей в субботу, получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель организаторов акции, активист ассоциации Soulevements de la Terre ("Восстания земли") Лена Лазар.

"Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, еще трое без сознания", - сказала она и добавила, что один из пострадавших был госпитализирован с открытым переломом. Лазар отметила, что демонстранты получили ранения вследствие использования полицией "гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами", а также газовых гранат.

По словам Лазар, сотрудники правоохранительных органов, стоящие в оцеплении в районе манифестации, и участвовавшие в подавлении беспорядков, не пропускали машины скорой помощи, что осложнило положение некоторых пострадавших. В префектуре департамента Дё-Севр отрицают эти утверждения.

Ранее официальный представитель жандармерии подполковник Нассима Джебли сообщила в эфире телеканала BFM, что в ходе противостояния с агрессивными участниками демонстрации пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Согласно кадрам с места событий, хулиганы швыряли в жандармов шарами для игры в петанк и использовали против них пиротехнику. При помощи бутылок с горючей смесью радикалы подожгли несколько автомобилей жандармерии, стоявших по периметру поля, где проходит акция протеста. По последним данным, как минимум три машины сгорели полностью.

В ходе противостояния полицейские активно применяли гранаты со слезоточивым газом и водометы. В Twitter жандармерии сообщается, что на месте присутствует около 3 тыс. ее сотрудников. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил насилие в отношении стражей порядка, выразив им свою поддержку.