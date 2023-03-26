https://news.day.az/world/1549635.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в субботу на западе Ирана, на границе с Ираком.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 47 км к юго-востоку от города Дехлоран с населением около 46 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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