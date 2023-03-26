В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в субботу на западе Ирана, на границе с Ираком.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 47 км к юго-востоку от города Дехлоран с населением около 46 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.