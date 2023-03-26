Чиновники экс-управления культуры Ташкента подозреваются в хищениях

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о выявлении нарушений закона о государственных закупках в бывшем Главном управлении культуры Ташкента (реорганизовано после создания Министерства культуры и туризма).

Как передает Day.Az со ссылкой на gazeta.uz, сообщается, что в прошлом году управление заключило с разными фирмами прямые договоры (без проведения тендеров, как предусмотрено законом) на проведение фестивалей на сумму 20 млрд сумов. Эти фестивали были проведены в мае-сентябре, однако, чтобы скрыть нарушения закона, чиновники управления 24 октября и 3 ноября разместили на портале онлайн-тендеров объявления и документы на проведение 5 фестивалей, заключив соответствующие договоры, сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, при проведении фестивалей, полагает надзорное ведомство, были расхищены бюджетные средства в размере 8 млрд сумов путём оформления невыполненных работ и неоказанных услуг. По итогам проверки в отношении должностных лиц управления и других возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия.