https://news.day.az/world/1549740.html В Чили произошло землетрясение
В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в воскресенье в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 209 км к северо-востоку от города Копьяпо с населением около 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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