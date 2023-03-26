В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в воскресенье в Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 209 км к северо-востоку от города Копьяпо с населением около 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.