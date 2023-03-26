Израиль и ОАЭ сближаются

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в воскресенье таможенное соглашение, благодаря которому начинает действовать договор о свободной торговле между странами.

Как передает Day.Az, об этом написал министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн на своей странице в Twitter.

"Сегодня я вместе с премьер-министром [Израиля] и послом ОАЭ в Израиле подписал таможенное соглашение, которое активирует договор о свободной торговле между странами, снизит таможенные пошлины на 96% товаров <...> и создаст новые рабочие места на территории Израиля", - сообщил Коэн.

Глава израильского МИД также выразил надежду на дальнейшее расширение "Авраамовых соглашений" и укрепление позиций Израиля в качестве важного игрока на региональной арене.