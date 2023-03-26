Чавушоглу и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем реализацию зерновой сделки, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на заявление ведомства.

"Наш министр в ходе телефонного разговора с генсеком ООН обсудил в том числе зерновую сделку", - отмечается в заявлении.