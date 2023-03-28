Одиннадцатилетняя школьница обогнала по уровню интеллекта Эйнштейна и Хокинга

Интеллект школьницы из Манчестера оказался выше, чем у Хокинга и Эйнштейна, сообщают СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, одиннадцатилетняя Анвита Патил получила 162 балла за IQ-тест Менса. Для сравнения: уровень интеллекта у Хокинга и Эйнштейна - 160. При этом cредний IQ по всему миру - около 100 баллов Теперь юная британка состоит в обществе Менса для людей с самым развитым интеллектом.