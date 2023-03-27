Суд оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Армении

Апелляционный уголовный суд в Ереване оставил в силе решение нижестоящей инстанции о заочном аресте экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна, ныне проживающего в США и объявленного в розыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале судебных структур республики.

Отмечается, что суд отклонил представленную ранее жалобу защиты экс-министра.

Напомним, Генпрокуратура Армении ранее сообщила, что бывшему министру обороны Армении Вигену Саркисяну предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об аресте.

Экс-глава оборонного ведомства, занимая должность министра в 2016-2018 годах, по версии следствия, совершил злоупотребления при распределении квартир для военнослужащих.