Суд оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Армении
Апелляционный уголовный суд в Ереване оставил в силе решение нижестоящей инстанции о заочном аресте экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна, ныне проживающего в США и объявленного в розыск.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале судебных структур республики.
Отмечается, что суд отклонил представленную ранее жалобу защиты экс-министра.
Напомним, Генпрокуратура Армении ранее сообщила, что бывшему министру обороны Армении Вигену Саркисяну предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об аресте.
Экс-глава оборонного ведомства, занимая должность министра в 2016-2018 годах, по версии следствия, совершил злоупотребления при распределении квартир для военнослужащих.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре