В Германии проходит забастовка

- крупнейшая с 1992 года

В Германии в понедельник, 27 марта, проходит крупнейшая с 1992 года забастовка нескольких профсоюзов. Об этом сообщает телеканал n-tv, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что в семи федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт. Многие жители вынужденно пересели на личные автомобили.

Помимо этого, парализовано железнодорожное сообщение. Кроме того, почти все рейсы были отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне. Из крупных аэропортов работает только берлинский.

Забастовки проходят в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии и продлятся 24 часа, до наступления 28 марта.

Представитель Общегерманского автомобильного клуба ADAС (АДАЦ) Катарина Лука полагает, что ситуация останется напряженной и во вторник.

Стачки стали следствием нескольких тарифных конфликтов. В частности, профсоюз Verdi потребовал повышения заработной платы на 10,5% для 2,5 млн государственных служащих. Другой профсоюз EVG просит увеличения окладов для работников автобусных парков и железнодорожных перевозчиков. Забастовки проходят в преддверии очередного раунда тарифных переговоров.