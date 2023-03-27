https://news.day.az/world/1550013.html Китай призвал снизить риски конфликта между ядерными державами
Китай призвал снизить риски конфликта между ядерными державами
Китай призвал снизить риски возникновения конфликта между ядерными державами и напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.
Соответствующее заявление сделала в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не должна начаться, в ней невозможно выиграть. Они подчеркнули, что следует уменьшить стратегические риски возникновения военных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием", - напомнила Мао Нин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре