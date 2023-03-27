Китай призвал снизить риски конфликта между ядерными державами

Китай призвал снизить риски возникновения конфликта между ядерными державами и напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Соответствующее заявление сделала в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не должна начаться, в ней невозможно выиграть. Они подчеркнули, что следует уменьшить стратегические риски возникновения военных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием", - напомнила Мао Нин.