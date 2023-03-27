В Европе выросли цены на газ

Апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF в ходе торгов 27 марта подорожали на 5,5 процента, до 490,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 14:09, цены на газ скорректировались до 481,3 доллара за тысячу кубометров (плюс 3,5 процента к предыдущему закрытию торгов).

Стоимость газа в Европе растет после длительного снижения. Как пишет Bloomberg, среди основных причин подорожания - ожидаемое похолодание в регионе на этой неделе и забастовки во Франции, которые повлияли на работу терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) и техническое обслуживание местных АЭС. На этом фоне на европейском рынке появились опасения по поводу сбоев в поставках газа и электроэнергии. Тем не менее, отмечает агентство, Европе удалось успешно преодолеть энергетический кризис и угрозу дефицита топлива. До окончания отопительного сезона в регионе остались считанные дни, при этом запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) активно растут, в первую очередь в Италии и Германии. Импорт СПГ также остается на высоком уровне, добавляет Bloomberg.