https://news.day.az/world/1550051.html Тяжелое ДТП в Стамбуле - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Стамбуле - есть погибшие
В районе Силиври Стамбула произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство "İhlas", грузовик, перевозивший строительный песок, не справился с управлением и перевернулся и упал на два проезжавших мимо автомобиля.
В результате аварии 6 человек погибли, 3 человека получили ранения.
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