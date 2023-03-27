Тяжелое ДТП в Стамбуле

В районе Силиври Стамбула произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство "İhlas", грузовик, перевозивший строительный песок, не справился с управлением и перевернулся и упал на два проезжавших мимо автомобиля.

В результате аварии 6 человек погибли, 3 человека получили ранения.