В парламент Ирана поступил законопроект о выходе страны из переговоров по СВПД

Законопроект о выходе Тегерана из переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе внесен в Меджлис (парламент) республики.

Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"В парламенте находится законопроект о прекращении переговоров по ядерной сделке, поэтому дверь для диалога может закрыться", - сказал он. При этом министр подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках договоренностей между генеральным директором организации Рафаэлем Гросси и властями республики, достигнутых в начале текущего месяца.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерное соглашение, однако весной 2022 года переговоры по восстановлению СВПД фактически прекратились из-за ухудшения отношений между США и Ираном.