Камеры видеонаблюдения засняли, как девушка зашла в американскую школу в Нэшвилле и открыла там огонь по людям. Кадрами поделилась местная полиция.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, преступницей оказалась Одри Элизабет Хейл. Она подъехала к школе христиан-пресвитерианцев на своем авто и, взяв оружие, направилась внутрь.

На видео видно, как убийца ходит с автоматом по коридорам школы и открывает огонь по людям. Всего она застрелила четырех человек, еще несколько получили травмы. Также ранее сообщалось, что сама преступница погибла. Позже число погибших в результате стрельбы выросло до шести, среди них - трое девятилетних детей.

На произошедшее в Нэшвилле отреагировал президент страны Джо Байден. Свое выступление, посвященное стрельбе в школе, он решил начать с крайне неуместных слов о мороженом.

"Меня зовут Джо Байден, я - муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое", - сказал политик.

После этой неудачной шутки он прокомментировал трагедию, выразил свои соболезнования близким погибших. Также Байден заявил, что вновь обратился к конгрессу страны по вопросу продвижения законопроекта о запрете оружия.