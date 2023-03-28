https://news.day.az/world/1550142.html Сход сильнейшего оползня в Эквадоре - ВИДЕО
Сход сильнейшего оползня в Эквадоре - ВИДЕО
По меньшей мере 16 человек погибли, несколько пропали без вести из-за схода сильнейшего оползня в Алауси, Эквадор.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Более 150 домов погребены под оползнем или серьезно повреждены.
Оползень произошел поздно вечером в воскресенье, как следствие проливных дождей.
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