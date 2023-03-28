Сход сильнейшего оползня в Эквадоре
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По меньшей мере 16 человек погибли, несколько пропали без вести из-за схода сильнейшего оползня в Алауси, Эквадор. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Более 150 домов погребены под оползнем или серьезно повреждены. 

Оползень произошел поздно вечером в воскресенье, как следствие проливных дождей.