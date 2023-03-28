Не менее 50 госслужащих США за рубежом стали жертвами шпионского ПО

Не менее 50 государственных служащих США по меньшей мере в 10 странах мира стали жертвами коммерческого шпионского программного обеспечения (ПО), которое заразило их мобильные телефоны, сообщает газета Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники WP не указали, какой компании принадлежит это шпионское ПО и кто использовал его.

По словам одного из них, по этому делу ведется расследование, и не исключено, что будет выявлено больше случаев заражения телефонов американских госслужащих таким ПО.