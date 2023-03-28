Путину грозят арестом в Армении

"Путин не приедет в Армению и не будет арестован. Путину лучше остаться в своей стране".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Национального собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гагик Мелконян, отвечая на вопросы журналистов относительно перспективы ареста Президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Ереван на фоне признания Арменией Римского статута.

"А что касается нас, то если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства. Пусть он решает проблемы между Россией и Украиной", - отметил он.

Бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян добавил, что не хочет, чтобы Путин приезжал в Ереван.

"Если мы уже подписали этот документ, то ему лучше не приезжать в Армению. Если он приедет, его должны арестовать, но он это хорошо знает и не захочет приезжать", - сказал депутат.