Швеция отказала Венгрии

Стокгольм отказался давать Будапешту особые обещания в обмен на ратификацию парламентом Венгрии протокола о присоединении Швеции к НАТО. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД королевства Тобиаса Билльстрёма.

"Особых меморандумов нет, особых договоренностей с Венгрией нет и заключать мы их тоже не собираемся", - подчеркнул он.

Дипломат указал, что, несмотря на схожую позицию Финляндии и Швеции относительно вопроса приверженности Венгрии демократическим принципам, Будапешт одобрил заявку Хельсинки на членство в альянсе. "Замечу, что в отношении вопросов верховенства права у Финляндии, заявку которой только что ратифицировали, точно такие же взгляды, что и у Швеции. То же самое относится и к ЕС. Швеция и ЕС ясны в своей критике касательно вопросов верховенства закона в Венгрии, но я не вижу в этом проблемы, связанной с процессом НАТО", - пояснил Билльстрём.

Глава МИД также отметил, что краткосрочная задержка не навредит Швеции, однако при присоединении Финляндии к альянсу шведско-финское сотрудничество в военной области не сможет продолжаться так же, как и прежде.