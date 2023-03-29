Президент Израиля провел второй раунд переговоров с политиками о судебной реформе

Президент Израиля Ицхак Герцог провел в среду второй раунд переговоров с представителями парламентских партий в поисках компромисса по вопросу судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы государства.

По ее информации, сначала Президент принял в своей иерусалимской резиденции делегацию от арабской партии РААМ (пять мест в 120-местном парламенте), затем побеседовал с делегатами от левого проарабского блока ХАДАШ-ТААЛ (пять мест), после чего провел переговоры с представителями рабочей партии "Авода" (четыре места).

Первый раунд переговоров состоялся днем ранее. Участие в нем принимали представители правящей коалиции и двух крупнейших оппозиционных сил - партии экс-премьера Яира Лапида "Еш атид" (24 места в парламенте) и блока "Государственный лагерь" во главе с бывшим министром обороны Бени Ганцем (12 мест). Как заявили по итогам встречи в канцелярии Президента, дискуссия прошла в позитивном ключе.

Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. В его состав, помимо правой партии "Ликуд" самого Нетаньяху, вошли ультраправые и ортодоксальные религиозные силы. Одним из первых резонансных проектов Кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.