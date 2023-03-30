Пожар на рынке в Ставропольском крае

Крупный пожар произошел на крытом рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание произошло в металлическом боксе, внутри которого расположено торговое помещение с хозтоварами. Пожару присвоен второй ранг сложности. За последние несколько часов площадь возгорания увеличилась с 850 до 2 тысяч квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работать спасатели. Тушение продолжается. На месте работают 56 человек и 18 единиц техники.

Рынок "Привокзальный" расположен в Предгорном муниципальном округе, на 3 километре автодороги Пятигорск - Георгиевск в Ставропольском крае.