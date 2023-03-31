Турция стремится стать самой устойчивой к бедствиям страной мира

Власти Турции ставят целью превращение страны в самое подготовленное к стихийным бедствиям государство мира. Об этом говорится в видеопослании вице-президента Турции Фуата Октая к участникам конференции по исследованию землетрясений, организованной турецким Советом по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Октай напомнил, что 6 февраля текущего года юг и юго-восток Турции сотрясли два мощных землетрясения, которые привели к беспрецедентным по масштабам разрушениям. Сейсмологи продолжают фиксировать сильные афтершоки, некоторые из которых имели большую магнитуду, отметил политик.

По его словам, государство сконцентрировало все силы и ресурсы на устранение последствий бедствия, а научные круги - мобилизовались, чтобы в кратчайшие сроки разработать механизмы повышения устойчивости страны к последствиям будущих землетрясений.

Усилия в данном направлении курирует TÜBİTAK - локомотив научного и технологического развития в Турции, констатировал вице-президент.

Также началась реализация модели реагирования на бедствия "Национальный щит Турции от рисков", созданной под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал Октай.

С одной стороны в зоне бедствия проводятся полевые исследования, с другой- ученые направили внимание на более глубокое изучение социальных аспектов бедствия, продолжил он.

Достойно восхищения, что TÜBİTAK в настоящее время в рамках усилий по изучению характера и возможных последствий землетрясений оказывает поддержку реализации 124 проектов, говорится в видеообращении.

Кроме того, при поддержке TÜBİTAK активно реализуются проекты по продовольственной безопасности, изучению сельского хозяйства, окружающей среды, исторических и культурных построек, отметил вице-президент Турции.

В реализации десятков проектов задействованы 577 исследователей со всех уголков Турции, которым удалось собрать данные во многих сферах, от здравоохранения до логистики, от движения тектонических плит до психологической защиты населения в зоне бедствия, следует из сообщения.

Очень важно, чтобы итоги проводимых исследований позволили объединить множество дисциплин, таких как городское и региональное планирование, строительство, архитектура, инженерия и государственное управление. "Наша цель состоит в том, чтобы, используя научно обоснованный подход, сделать Турцию наиболее подготовленной к стихийным бедствиям, способной наиболее быстро и эффективно реагировать на стихийные бедствия страной"​​​​​​​,- отметил Октай, призвав участников конференции, ученых и исследователей объединить усилия в данном направлении.