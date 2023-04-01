Илон Маск выпустил свой бренд пива

Компания Илона Маска Tesla выпустила свой бренд пива GigaBier, которое будет предлагаться покупателям ограниченным тиражом. Об этом сообщает портал Gadget Tendency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бутылка GigaBier выполнена "в стиле Cybertruck" - футуристичного электропикапа компании. Напиток продается в коробке с тремя бутылками по 0,3 мл за €89. Отмечается, что пиво было сварено в Берлине и обладает нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов.

Стоит отметить, что в прошлом Илон Маск также выпускал разнообразные товары под брендом собственных компаний ограниченным тиражом. Например, миллиардер продавал огнеметы, одеколон с запахом жженых волос, киберсвисток и текилу. Кроме того, в 2017 году Маск торговал кепками, временно сменив свой род деятельности в профиле Twitter на "продавец головных уборов".