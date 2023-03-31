https://news.day.az/world/1551248.html Драка в парламенте Армении - есть задержанный
Драка в парламенте Армении - есть задержанный
В Армении правоохранительные органы задержали депутата от фракции "Айастан" Мгера Саакяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в парламентской фракции блока "Армения".
Отмечено, что в сегодняшнем заседании парламента Армении между Саакяном и депутатом от партии "Гражданский договор" Владимиром Варданяном произошла драка, Варданян получил телесные повреждения.
Во время инцидента там был и спикер парламента Ален Симонян.
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