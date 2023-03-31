Драка в парламенте Армении

В Армении правоохранительные органы задержали депутата от фракции "Айастан" Мгера Саакяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в парламентской фракции блока "Армения".

Отмечено, что в сегодняшнем заседании парламента Армении между Саакяном и депутатом от партии "Гражданский договор" Владимиром Варданяном произошла драка, Варданян получил телесные повреждения.

Во время инцидента там был и спикер парламента Ален Симонян.