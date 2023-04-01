В Китае борются за поднятие показателей рождаемости

Девять колледжей в Китае устроят в апреле неделю отдыха, чтобы студенты могли отправиться на поиски любви. Так страна борется за повышение рождаемости, передает Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Студентов на специальных "каникулах" попросили вести дневники путешествий, снимать видео в своих поездках и писать отчеты обо всем происходящем на отдыхе.

Идея весенних каникул появилась в связи с тем, что в Китае резко упали показатели рождаемости и браков. С 1 по 7 апреля студенты уйдут в отпуск, чтобы "развлечься". На проблему государственного уровня таким образом отреагировали лишь некоторые учебные заведения, готовящие специалистов для работы в авиационной промышленности.

Студентам предлагается выйти за пределы кампусов, соприкоснуться с природой и почувствовать красоту весны сердцем. Сообщается, что колледжи дают студентам и преподавателям ежегодно неделю отдыха весной, начиная с 2019 года, но в этом году у каникул появилась специальная романтическая тема.

"Мы решили поехать отдыхать в Лицзян на четыре или пять дней, а последние два дня использовать для подготовки к занятиям", - поделился планами на "романтическую неделю" студент колледжа.

Однако после отпуска вузы будут проводить дополнительные занятия в выходные дни, чтобы наверстать упущенное время.

Известно, что местные компании также борются за поднятие показателей рождаемости и предлагают, например, 30-дневный "брачный отпуск", а также запускают официальные кампании, предлагающие городским женщинам встречаться с холостяками из сел.