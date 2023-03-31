Байден отказался комментировать данные о предъявлении обвинений Трампу

Президент США демократ Джо Байден отказался комментировать сведения о выдвижении уголовных обвинений в адрес своего предшественника на посту главы государства республиканца Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комментария по поводу [дела] Трампа у меня нет", - заявил в пятницу нынешний руководитель американской администрации в краткой беседе с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Миссисипи.

Как сообщили ранее СМИ, в Нью-Йорке большое жюри присяжных сочло достаточными имеющиеся улики, чтобы предъявить Трампу обвинения по делу о подлоге финансовых документов. По сведениям издания The New York Times, обвинительное заключение будет опубликовано в ближайшие дни.

Обвинения в отношении Трампа выдвинуты в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии прокуратуры, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были фальсифицированы.

Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Однако, если большое жюри решит, что фальсификация была произведена, чтобы скрыть или совершить другое преступление, то Трампу может грозить до четырех лет тюремного заключения. В случае подтверждения достоверности информации о выдвижении обвинений, республиканец станет первым экс-президентом в истории США, оказавшимся в такой ситуации.