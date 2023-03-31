Власти Молдовы временно запретили судьям покидать свои посты
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы временно запретила покидать свои посты судьям Высшей судебной палаты (ВСП), чтобы избежать блокирования ее работы. Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, сообщает пресс-служба правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены комиссии отметили исключительную ситуацию в ВСП и решили принять временную чрезвычайную меру, приостанавливающую на 30 дней рассмотрение ходатайств об увольнении судей, чтобы обеспечить функциональность учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее власти Молдовы в рамках обязательств перед ЕС начали реформу судебной системы, в ходе которой судьи должны пройти проверку на неподкупность. Для этого была создана специальная комиссия, в которую вошли юристы из Молдовы и других стран. Они проверяют имущество не только работников судебной системы, но и их родственников. В феврале сообщалось, что на этом фоне в отставку ушло более половины судейского состава ВСП. 