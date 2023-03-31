Власти Молдовы временно запретили судьям покидать свои посты

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы временно запретила покидать свои посты судьям Высшей судебной палаты (ВСП), чтобы избежать блокирования ее работы. Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, сообщает пресс-служба правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены комиссии отметили исключительную ситуацию в ВСП и решили принять временную чрезвычайную меру, приостанавливающую на 30 дней рассмотрение ходатайств об увольнении судей, чтобы обеспечить функциональность учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее власти Молдовы в рамках обязательств перед ЕС начали реформу судебной системы, в ходе которой судьи должны пройти проверку на неподкупность. Для этого была создана специальная комиссия, в которую вошли юристы из Молдовы и других стран. Они проверяют имущество не только работников судебной системы, но и их родственников. В феврале сообщалось, что на этом фоне в отставку ушло более половины судейского состава ВСП.