Посол Дании вызван в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Дании в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы самым решительным образом осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Дании 24 марта против нашей священной книги, Корана, и нашего славного флага, было разрешено вновь 31 марта, в Рамадан. Мы вновь заявляем, что разрешение этого чудовищного акта под прикрытием свободы слова является абсолютно неприемлемым и что такой подход никогда не может быть оправдан, - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства. - Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения. Мы еще раз решительно призываем датские власти предпринять необходимые действия против виновных в этом преступлении и принять эффективные меры для предотвращения повторения подобных провокаций".

Напомним, что 21 января также прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Также ранее СМИ сообщали о том, что была предпринята попытка сожжения Торы перед израильским посольством в Швеции, но акцию удалось предотвратить.