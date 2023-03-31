Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке

Явка бывшего президента США Дональда Трампа в суд в Нью-Йорке в связи с выдвижением обвинений в финансовых махинациях назначена на вторник, 4 апреля, на 14:15.

Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп прибудет в Нью-Йорк, как ожидается, 3 апреля. При явке в суд его будут сопровождать сотрудники Секретной службы.