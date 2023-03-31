МВФ утвердил новую программу для Украины на $15,6 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на сумму 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд) в рамках общего пакета поддержки в размере $115 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Программа для Украины, поддерживаемая EFF, направлена на закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность и поддерживает восстановление экономики", - говорится в сообщении фонда.

Решение совета директоров позволяет незамедлительно выделить около 2 млрд SDR ($2,7 млрд).

Ожидается, что одобрение EFF позволит мобилизовать "крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины, чтобы помочь решить проблему платежного баланса страны, (. . .) восстановить приемлемый уровень долга на перспективной основе как по базовому, так и по негативному сценариям".