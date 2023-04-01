Правительство Турции построит сейсмостойкие города

Новые усилия по строительству сейсмостойких и современных домов для турецких граждан приложит правительство Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в пострадавший от землетрясения город Газиантеп, пишет 31 марта Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам турецкого президента, строительство новых домов для жителей города будет вестись в соответствии с планом преобразования Газиантепа. Эрдоган в сопровождении своих союзников, председателя Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бхачели и председателя Новой партии благоденствия (YRP) Фатиха Эрбакана, заложил фундамент более 30 тыс. домов в одном из районов города.

"За последние 20 лет мы выполнили все свои обещания, данные народу. Мы работаем день и ночь, чтобы выполнить их. Наши работы продолжаются без остановки", - заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что правительство Турции, помимо пострадавшего от землетрясения региона, прилагает усилия для укрепления всех домов по всей стране.

"Мы готовимся к преобразованию всех домов, которые находятся под угрозой [обрушения в результате подземных толчков]. Мы намерены подготовить все наши города к любым бедствиям, таким как землетрясения, наводнения и лесные пожары, в рамках проекта Türkiye National Disaster Shield Project", - пояснил Эрдоган.