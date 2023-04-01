Cледователи ФРГ наладили сотрудничество с Данией и Швецией по "Северным потокам"

Германия наладила информационное сотрудничество с Данией и Швецией по расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которое было осложнено в начале процесса. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После ЧП на "Северных потоках" была сформирована единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ. Потом первые две страны эту команду покинули, они опасались утечки информации. "Сейчас сотрудничество с ними улучшилось", - цитирует газета источник.

По данным издания, со стороны Германии над делом в настоящее время работает "двузначное число следователей".

Представитель Христианско-демократического союза Кристоф де Фрис выразил недовольство в связи с тем, что правительство Германии мало информирует общественность о ходе расследования. По его словам, каждый, кто читает газеты, знает больше, чем депутаты Бундестага (парламента ФРГ) об этом деле. Недостаточная степень прозрачности порождает спекуляции, добавил он.