В ФРГ озвучили последствия отдаления США от Европы

Если следующий президент США перестанет уделять внимание Европе и выберет отдалиться от нее, то ей придется увеличивать вклад в собственную безопасность. Такие последствия дистанцирования озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, в том случае, если наступит "худший сценарий" и в Белом доме окажется президент, который решит дистанцироваться от Европы и НАТО, европейским странам придется столкнуться с вызовами, которые "сейчас невозможно себе представить".

"Но правда еще и в том, что даже лояльный к Европе президент США будет вынужден все больше смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что нам потребуется проявлять больше ответственности ради безопасности и обороны Европы", - заявил глава Минобороны.

Писториус считает, что если это произойдет, то Европа будет вынуждена компенсировать вклад США, что станет "задачей десятилетий". "Осознавать это болезненно, но такова ситуация", - добавил он.