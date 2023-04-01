https://news.day.az/world/1551675.html Экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме - ФОТО - ВИДЕО
Экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме - ФОТО - ВИДЕО
Экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Ultima Generazione) окрасили в черный цвет воду в римском фонтане на площади Испании, вылив в нее краску.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении движения в Twitter.
"Почему вас возмущает этот жест, когда мы переживаем засуху, которая ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии, все наше существование. Кто стоит у власти, провоцирует разорение", - говорится в заявлении активистов.
Вылитая в фонтан краска создана на основе древесного угля, активисты заявляют, что они против использования ископаемого топлива.
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