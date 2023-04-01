Экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме

Экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Ultima Generazione) окрасили в черный цвет воду в римском фонтане на площади Испании, вылив в нее краску.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении движения в Twitter.

"Почему вас возмущает этот жест, когда мы переживаем засуху, которая ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии, все наше существование. Кто стоит у власти, провоцирует разорение", - говорится в заявлении активистов.

Вылитая в фонтан краска создана на основе древесного угля, активисты заявляют, что они против использования ископаемого топлива.