Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 26, сообщает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно последним данным, собранным CBS News в субботу, в общей сложности в восьми штатах зарегистрировано не менее 26 смертей, связанных с погодой, и десятки тысяч клиентов остались без электричества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Пенсильвании без света остались около 140 тыс. потребителей. Еще около 82 тыс. потребителей остаются без электричества в Огайо и более 65 тыс. в Вирджинии.