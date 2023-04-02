https://news.day.az/world/1551760.html Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 26 - ВИДЕО
Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 26 - ВИДЕО
Число погибших из-за торнадо в США увеличилось до 26, сообщает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Согласно последним данным, собранным CBS News в субботу, в общей сложности в восьми штатах зарегистрировано не менее 26 смертей, связанных с погодой, и десятки тысяч клиентов остались без электричества", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Пенсильвании без света остались около 140 тыс. потребителей. Еще около 82 тыс. потребителей остаются без электричества в Огайо и более 65 тыс. в Вирджинии.
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