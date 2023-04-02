В самое высокое здание в Западном полушарии попала молния

Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, являющийся самым высоким зданием в Западном полушарии, попала молния. Об этом BNO News сообщили в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Высота Всемирного торгового центра 1 составляет 541 м вместе со шпилем.

Согласно данным американской медиа-компании AccuWeather, с 2015 по 2020 годы молния била в здание почти 190 раз.