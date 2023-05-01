Армению обвиняют в параллельном импорте в Россию

Армения помогает России обходить санкции, введенные Западом, посредством несанкционированных продаж.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Economist.

В статье говорится, что Россия продолжает импортировать почти столько же, сколько и до начала войны в Украине.

"На смену Западу пришли новые торговые партнеры. Сейчас Китай продает в Россию вдвое больше, чем в 2019 году. Резко вырос "параллельный" импорт с Запада - несанкционированная продажа в Россию через третью страну всего: от газированных напитков до компьютерных чипов. В 2022 году импорт Армении из ЕС загадочным образом удвоился, тогда как экспорт Армении в Россию утроился", - пишет автор.

Кроме того, как отмечается в материале, экспорт телефонов из Сербии в Россию вырос в стоимостном выражении с 8 518 долларов в 2021 году до 37 миллионов долларов в 2022 году. Поставки стиральных машин из Казахстана в Россию выросли с нуля в 2021 году до почти 100 000 единиц в прошлом году.

Отметим, в американской газете The New York Times была опубликована статья, посвященная импорту Россией западных военных технологий в обход санкций. В статье отмечается, что Армения входит в число стран, которые помогают России обходить западные санкции.

По словам автора, который ссылается на высокопоставленных чиновников США и ЕС, зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.

Ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.