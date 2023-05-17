Результат первого тура выборов показали, кого поддерживает народ

Результаты первого тура выборов показали, кого поддерживает народ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в штаб-квартире Партии справедливости и развития Турции.

"Республиканский союз получил в Великом национальном собрании преимущество с 322 депутатами и 49,5 процента голосов", - сказал он.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.