Германия решила уладить инцидент с Турцией

Задержанные в Германии турецкие журналисты Исмаил Эрель и Джемиль Албай выпущены на свободу. Об этом сообщила полиция Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ранее немецкая полиция провела обыски в офисе турецкой газеты Sabah во Франкфурте, задержав представителя издания в Германии Исмаила Эреля и главного редактора Джемиля Албая.

Согласно информации, полученной от источников газеты Sabah, полиция провела обыски в домах Исмаила Эрела и Джемиля Албая, а также в Европейском офисе издания, конфисковав компьютеры и телефоны.

МИД Турции и профсоюзы предприняли необходимые шаги для освобождения сотрудников СМИ.

В Анкаре назвали случившееся "посягательством и попыткой запугивания турецких СМИ".

Ранее мы сообщали, что посла Германии в Турции вызвали в МИД для дискуссии о недопустимости такого поведения.