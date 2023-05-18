Глава Минобороны Турции благодарит участников зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил в четверг признательность представителям участвующих в зерновой сделке сторон за усилия по ее продлению на два месяца, передает Day.Az.

"Срок действия черноморского зернового коридора при лидерстве нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана продлен на два месяца. Мы выражаем благодарность представителям ООН, министру обороны России Сергею Шойгу и министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, поддерживающих тесные связи с нашим министерством в вопросе в реализации важной инициативы по обеспечению в мире спроса и потребностей на продовольствие", - написал он в Twitter.