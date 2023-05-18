Турция воспользуется своими силами для модернизации F-16

Командованию ВВС Турции переданы первые истребители F-16, модернизированные усилиями отечественных компаний.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Отечественный проект модернизации истребителей F-16 был инициирован Управлением оборонной промышленности при Администрации Президента Турции и получил название Özgür ("Свободный").

В рамках данного проекта на самолетах осуществлена замена радаров, систем управления, авионики и прочего оборудования, что позволило повысить срок эксплуатации F-16 Block 30 с 8 тыс. до 12 тыс. часов.

Ранее мы писали и о других достижениях оборонной промышленности Турции.