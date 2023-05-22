Более миллиона граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах

Граждане Турции, проживающие за рубежом, продолжают голосовать во втором туре президентских выборов, которые состоятся 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Число граждан Турции, принявших участие в голосовании, начавшемся в зарубежных представительствах и на пограничных постах, превысило 1 миллион человек. Процесс голосования в зарубежных представительствах завершится 24 мая.

Отметим, что ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50 процентов голосов на выборах, прошедших в Турции 14 мая, поэтому второй тур голосования состоится 28 мая.