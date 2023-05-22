В Армении унизили посла Франции

Посол Франции в Армении столкнулся с унижением.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Чрезвычайному и Полномочному послу Франции в Армении, прибывшему к зданию правительства РА, не позволили войти с центрального входа, сопроводив посла к хозяйственному входу.

Местные политические аналитики оценили это унижение как потенциальное начало дипломатического скандала.

"В верительных грамотах посла указывается, что посол представляет главу государства и что страна пребывания посла должна проявлять к нему такое же уважение и отношение.

Посла Франции в Армении не уважают до такой степени, что он не считается достойным официального приема, его никто не встречает и не провожает у входа в здание правительства, а полицейские, стоящие у центрального входа, указывают пальцем в направлении хозяйственного входа в здание", - полагают они.

Французского посла унизили на фоне поставок вооружений из Франции в Армению, о которых мы писали.