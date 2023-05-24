Китай ввел в работу первую морскую глубоководную ветряную электростанцию

В Китае запустили первую морскую глубоководную ветряную электростанцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, платформа Haiyou Guanlan установлена в заливе Бейбу в Южно-Китайском море. Электростанция мощностью 7,27 МВт способна вырабатывать до 22 млн кВт·ч в год.

Проект необходим для энергетических нужд морского нефтяного месторождения в 136 км от Вэньчана. Платформа поможет сократить выбросы углекислого газа при добыче топлива на 22 тыс. т в год. Китай стремится снизить объем вредных отходов в атмосферу на 18% к 2025 году.