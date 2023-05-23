В ДТП в России погибли шесть человек

В Кызылском районе Тувы (РФ) произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила прокуратура республики.

"По предварительным данным, в результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек и двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Позже стало известно о еще одном погибшем. "Число жертв в ДТП в Кызылском районе Тувы увеличилось до шести человек. По-прежнему, двое человек остаются в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.

По данным ведомства, авария произошла во вторник на 80-м км автодороги Р-257 недалеко от арбана Оттук-Даш Кызылского района Республики Тыва.