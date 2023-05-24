Члены правящей партии Армении устроили стрельбу

В Гюмри произошло чрезвычайное происшествие с участием членов правящей партии "Гражданский договор", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Член ГД, предприниматель Мартин Тороян, владеющий магазином и фабрикой по производству лаваша на улице Тигран Мец, вместе с близкими друзьями - Ервандом Ханамиряном, члена Гюмрийской Совета старейшин от ГД и двумя другими, подозревается в причинении огнестрельного ранения 50-летнему мастеру Х.М., который ремонтировал его дом.

Мартин Тороян заподозрил мастера в краже строительных материалов. Пострадавший обратился в Гюмрийский медицинский центр, пытаясь скрыть реальность.

Заместитель директора Гюмрийского медицинского центра Армен Хачатрян сообщил СМИ, что Х.М. обратился в Гюмрийский медицинский центр с жалобами на сильные боли в животе. Он сказал, что у него воспаление брюшной стенки. Осмотрев его, врачи сразу же повезли его в операцию, обнаружив огнестрельные ранения кишечника. Пуля была найдена и извлечена из его кишечника. По словам Армена Хачатряна, его состояние средней тяжести. По нашей информации, Мартин Тороян задержан, остальные находятся в бегах.