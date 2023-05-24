Представитель принца Гарии и Меган Маркл назвал распространяемые о них слухи отвратительными

Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл отвергла предположения о том, что Сассексы преувеличили опасность автомобильной погони в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"С уважением, учитывая семейную историю герцога, нужно ничего не знать о паре или о ком-либо, связанном с ними, чтобы поверить, что это был какой-то пиар-трюк. Честно говоря, я считаю это отвратительным", - сказала Эшли Хансен, ссылаясь на автокатастрофу, в которой погибла принцесса Диана после преследования папарацци в 1997 году.

Папарацци устроили погоню за принцем Гарри и Меган Маркл 16 мая в Нью-Йорке.

Хансен выпустила тогда заявление от имени пары, в которых утверждалось, что погоня была "почти катастрофической" и продолжалась более двух часов. Описание инцидента было встречено с большим скептицизмом, учитывая сильные пробки на Манхэттене.

Хотя мэр Нью-Йорка Эрик Адамс осудил "безрассудную и безответственную" погоню, источник в полиции сообщил The Post, что погоня "определенно не длилась два часа" и не было "никаких сообщений о столкновениях или звонков в 911".

Ранее мы освещали это событие и решение, которое приняли папарацци.